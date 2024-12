La Giornata Internazionale della Montagna si celebra nelle due Frabose

Venerdì 13 e sabato 14 dicembre Frabosa Soprana e Frabosa Sottana ospiteranno gli eventi legati alla Giornata Internazionale della Montagna, promossa dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, sul tema “Soluzioni montane per un futuro sostenibile: innovazione, adattamento, giovani e oltre” (tema individuato dalla FAO).

Oltre alle autorità politiche, sono attesi molti esperti del settore e rappresentanti di categoria, che relazioneranno sulle numerose tematiche legate allo sviluppo sostenibile della montagna.

"Si parlerà certamente di problematiche e possibili soluzioni a livello nazionale, ma per noi sarà un’occasione unica e irripetibile per far conoscere un territorio montano, di cui il nostro fa parte, estremamente vario e ricco di aspetti ambientali e storici straordinari, da valorizzare e promuovere a livello nazionale, non solo a fini turistici, ma anche come nuove opportunità di sviluppo sostenibile - spiegano i sindaci Iole Caramello e Adriano Bertolino -. Dalle tradizioni così coinvolgenti alle peculiarità morfologiche uniche nel loro genere, dalla bellezza del paesaggio, cornice ideale per le attività outdoor estive, alla vivace e allettante offerta turistica invernale tramite il Comprensorio del Mondolè Ski, in grado di soddisfare sciatori di tutti i livelli, grazie alla varietà di piste e di località che unisce. Ci teniamo a ringraziare il Ministro Calderoli e tutto il suo staff, per la disponibilità dimostrata in questo frenetico periodo organizzativo, in attesa di questa occasione speciale non solo per noi, ma anche per tutto il territorio che ci circonda".

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 13 dicembre 2024 – FRABOSA SOPRANA

Dalle ore 14,00 arrivo e registrazione degli ospiti e sistemazione presso le strutture alberghiere;

Ore 14,00/16,00 Visita alle località turistiche presenti sul territorio (Stazioni sciistiche);

Ore 16,30 – FRABOSA SOPRANA “SALA POLIVALENTE”

“MONTAGNA” Territorio, Neve, Sport, Ambiente e Turismo: cosa offrono il Cuneese e il Piemonte.

Ore 18,30 – Sala Consigliare Municipio Frabosa Soprana “ FEDERBIM “Idroelettrico sostenibile per la montagna”. –

SABATO 14 dicembre 2024 - FRABOSA SOTTANA

Ore 09.00 “GALA’ PALACE” FRABOSA SOTTANA

Avvio della celebrazione della Giornata Internazionale della Montagna: saluti Autoirità Presenti.-

Ore 09,30 Prima Sessione. Convegno “QUALI DATI, QUALI SCENARI”

PRESENTAZIONE DEL “LIBRO BIANCO SULLA MONTAGNA” -

Ore 11,00 Seconda Sessione