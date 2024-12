Savigliano celebra Santa Barbara: continua raccolta fondi per completare l'allestimento nuova autopompa

Savigliano ha reso omaggio a Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, con una cerimonia carica di emozione e riconoscenza. La giornata, che si è svolta tra momenti di raccoglimento spirituale e celebrazioni conviviali, ha sottolineato il ruolo essenziale dei pompieri volontari nella vita del territorio saviglianese e dei comuni circostanti. La festa di Santa Barbara che ricorre il 4 dicembre è stata festeggiata ieri, domenica 1° dicembre, dal distaccamento di Savigliano con la messa nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, dove l’abate don Paolo Perolini, coadiuvato dal nuovo diacono Paolo Pistoi, ha celebrato la messa in onore della patrona dei pompieri.

Alla funzione hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui il sindaco Antonello Portera, il presidente del Consiglio comunale Piergiorgio Rubiolo, l’assessore Rocco Ferraro, la consigliera Tiziana Longo e il sindaco di Marene, Alberto Deninotti. Presenti anche rappresentanti delle associazioni cittadine con i loro labari.

Al termine della messa, sul sagrato della chiesa, dopo la foto di rito, si è svolta la tradizionale benedizione dei mezzi di soccorso, un momento toccante che ha reso omaggio al lavoro instancabile e al coraggio dei Vigili del Fuoco volontari.

La giornata è proseguita nei locali del distaccamento in piazza Nizza, dove è stato offerto un rinfresco conviviale.

Nel suo discorso, di fronte ai Vigili del Fuoco volontari, le autorità e molti familiari il capo distaccamento Luca Fumero ha sottolineato l’intensità dell’anno trascorso: “Oltre 300 interventi effettuati, una testimonianza dell’impegno costante del distaccamento volontario di Savigliano, composto da 19 membri”.

Fumero ha espresso gratitudine verso i colleghi e le famiglie, il cui supporto è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane del servizio.

L’evento ha offerto l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti dai volontari del distaccamento di Savigliano.

Quattro pompieri, Luca Fumero, Enrico Giordano, Marco Sidoti e Andrea Bianco – hanno superato con successo l’esame nazionale per il passaggio a capo squadra. Inoltre, il distaccamento ha dato il benvenuto a tre nuove reclute, Enrico Allocco, Luca Fiorito e Paolo Lanfranco, che inizieranno presto il loro percorso formativo.

Un altro motivo di gioia è stato l’annuncio dell’arrivo del nuovo camion autopompa Aps per il distaccamento, previsto per la seconda metà del 2025. Questo investimento, reso possibile: “Grazie alla raccolta fondi e al contributo di 32 mila euro deliberato dal Consiglio comunale di Savigliano - come spiega il sindaco Antonello Portera - rappresenta un passo avanti significativo per migliorare l’efficienza operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco".

Portera ha espresso la vicinanza e la gratitudine del Comune e della comunità: “La vostra presenza ci fa sentire protetti e sicuri. Vi ringraziamo per il vostro impegno, per i successi professionali, pur nel vostro essere volontari, e per il servizio che rendete al territorio con dedizione, passione e altruismo”.

Antonio Giordano, presidente dell’Associazione Pompieri di Savigliano ha spiegato ai presenti: "Il costo della nuova autopompa Aps è di 240 mila euro, ma ora bisogna allestirla con attrezzature adeguate - spiega l’ex Vigile del Fuoco volontari che dallo scorso anno assieme al sodalizio che rappresenta ha iniziato la raccolta fondi per sostenere la spesa moderna autopompa -. Per quanto riguarda il mezzo, l’acquisto è stato possibile grazie ai fondi stanziati dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, ma è essenziale dotarlo di attrezzature moderne. Non possiamo utilizzare un camion nuovo con equipaggiamenti vecchi".

"Voglio ringraziare tutti – continua Giordano - dagli enti pubblici ai cittadini, passando per le fondazioni bancarie e i sindaci della circoscrizione. È stata una vera iniziativa collettiva - continua Giordano –. Abbiamo coinvolto diversi comuni, tra cui Savigliano, che ha fatto da capofila, Cavallermaggiore, Monasterolo di Savigliano, Marene, Genola, Vottignasco e Ruffia. Inizialmente, avevamo ipotizzato di raccogliere circa 50 mila euro da questi territori, pensando a un contributo simbolico: il costo di un caffè per ciascuno dei 37 mila abitanti. Devo dire che la risposta della gente è stata positiva. Oltre agli enti locali, anche i cittadini hanno partecipato con generosità. La raccolta fondi popolare è partita circa un anno fa, a novembre, e ci ha permesso di raggiungere una somma importante. Alcuni privati hanno donato cifre considerevoli e anche i comuni hanno rispettato gli impegni. Grazie a questi sforzi, siamo riusciti a coprire il costo del mezzo, ma, come dicevo, ci servono ancora fondi per completare l’allestimento" aggiunge Giordano.

"L’autopompa, realizzata dalla Magirus di Brescia, è stata ordinata su misura e sarà consegnata intorno alla seconda metà del 2025. Si tratta di mezzi speciali e i tempi di produzione sono lunghi, ma siamo fiduciosi che potremo riceverla entro ottobre o novembre del prossimo. Nel frattempo, proseguiremo con la raccolta fondi per dotarla delle attrezzature più moderne".

È possibile contribuire attraverso il conto corrente dedicato (IBAN IT11 P063 0546 8510 0030 0002 424) o tramite l’app Satispay, cercando “Associazione Pompieri Savigliano”.