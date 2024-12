Sabato 7 dicembre ci sarà un incontro con Enrico Piovano, Data Scientist di Amazon Alexa, all'Istituto Grandis di Cuneo

L’Istituto Superiore Sebastiano Grandis di Cuneo ospiterà un incontro straordinario con Enrico Piovano, Data Scientist presso Amazon Alexa a Berlino, il prossimo 7 dicembre 2024.

Dopo il diploma in Scienze Applicate conseguito al “Vallauri” di Fossano, Piovano ha proseguito i suoi studi con due lauree: una in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino e una in Mathematics and Computer Science al Telecom ParisTech, seguite da un Dottorato in Electrical Engineering all’Imperial College di Londra.

Tra i suoi successi, Piovano si è distinto nel 2014 come vincitore della prestigiosa borsa di studio intitolata a Roberto Padovani, Direttore Tecnico di Qualcomm, un riconoscimento di livello mondiale riservato ai migliori studenti nel campo delle telecomunicazioni. Piovano è stato il primo europeo a ottenere questo prestigioso premio nel settore SYSTEM, superando centinaia di candidati provenienti da università di altissimo livello, come MIT, Stanford e Berkeley. Inoltre, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi Italiane di Matematica, un altro significativo traguardo nel suo percorso accademico e professionale.

Nel 2019, Piovano è entrato a far parte di Amazon, dove oggi lavora a Berlino, in uno dei principali centri di ricerca europei dedicati all’intelligenza artificiale. Durante l'incontro, rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, Piovano offrirà una panoramica coinvolgente e accessibile sul mondo dell'intelligenza artificiale, mettendo in luce le sue applicazioni quotidiane e sfatando alcuni miti comuni legati a questa tecnologia.

Con il titolo "Intelligenza Artificiale: un viaggio tra miti, false credenze e realtà", l'incontro rappresenterà un'opportunità unica per gli studenti di comprendere i meccanismi alla base delle tecnologie più avanzate, che tutti usano quotidianamente, come Alexa, Instagram e ChatGPT. Piovano, con un approccio semplice e coinvolgente, illustrerà come l'IA stia trasformando il nostro mondo, utilizzando esempi pratici e facilmente comprensibili.

Nel corso della conferenza, Piovano non solo fornirà una panoramica delle applicazioni pratiche dell'IA, ma darà anche spazio al confronto diretto con gli studenti, rispondendo alle loro domande e affrontando temi legati all'innovazione, alla carriera nel settore tecnologico e alle potenzialità future dell'intelligenza artificiale.

Gli studenti dell'Istituto Superiore Sebastiano Grandis avranno così l’opportunità di interagire con un professionista di altissimo livello, che, grazie alla sua esperienza internazionale, rappresenta un esempio di successo, passione per la tecnologia e impegno. Enrico Piovano è un modello di crescita professionale e di dedizione al lavoro, che ispira le nuove generazioni a perseguire con determinazione i propri obiettivi. Come sottolineato da alcuni studenti che hanno già avuto modo di ascoltarlo, Piovano è anche un esempio di come l'intelligenza, la passione per il proprio lavoro e la capacità di condividere il sapere possano influenzare positivamente le scelte e le aspirazioni professionali dei giovani.

Per maggiori informazioni:

Istituto Superiore Sebastiano Grandis

Referente: Piovano Francesco

Tel: 3494511629 E-mail: frapiova3@gmail.com