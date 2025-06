A Moiola statale 21 chiusa venerdì 20 giugno dalle 17 alle 20

Il prossimo venerdì 20 giugno, per consentire la posa di una cabina di alimentazione elettrica per conto di Enel distribuzione, la strada statale 21 della valle Stura verrà chiusa al traffico per circa 3 ore, dalle 17 alle 20, per un tratto di circa 100 metri nei pressi della chiesa di San Membotto, appena fuori dall’abitato di Moiola in direzione di Demonte.

La circolazione stradale verrà interrotta subito dopo il ponte di San Membotto, in modo da consentire al traffico leggero e ai mezzi di emergenza di proseguire in direzione di Demonte attraverso la strada provinciale 337, per poi riprendere nuovamente la strada statale 21 dopo la rotonda di Festiona, e allo stesso modo i veicoli che ridiscendono la valle potranno utilizzare la medesima deviazione. Per le ridotte dimensioni della carreggiata, il percorso alternativo verrà precluso al traffico pesante, per cui i mezzi che rientrano in questa categoria verranno bloccati per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori.

L’intervento rientra nelle opere di restauro e recupero delle fortificazioni di Moiola, il cosiddetto “Blocco 5”, lascito della seconda guerra mondiale: la cabina elettrica, del peso di circa 80 quintali, che verrà innalzata dalla sede stradale al livello delle fortificazioni mediante un’autogru e collocata nello spazio predisposto dall’Enel con adeguati allacciamenti, consentirà infatti di alimentare tutta la struttura, sia internamente che all’esterno, per garantirne la visita in sicurezza e l’attivazione di tutti i servizi che necessitano di energia elettrica.