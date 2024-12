Bra, tutto esaurito per il 5° anno di fila alla cena benefica di AbBRAcciAMO (FOTO)

Le grandi cose, spesso, nascono dalle piccole idee. È il caso della cena di beneficenza organizzata ai Salesiani di Bra dall’associazione di promozione sociale AbBRAcciAMO: tanti commensali e tanta solidarietà anche nel 2024.

La formula è ormai una garanzia. Una formula di successo che è arrivata alla 5ª edizione, con il ricavato destinato all’acquisto di una termocamera per i Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Bra e alle iniziative della Onlus “SOS Bra chiama Bra”, la rete di solidarietà creata per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà. Cosa buona e giusta.

La cena è stata servita sabato 30 novembre nei locali dell’Istituto San Domenico Savio, replicando il sold out degli anni precedenti e soprattutto il consenso di circa 240 partecipanti, che hanno passato una serata contrassegnata da allegria e buona cucina.

La conduzione di Marina Tibaldi ha dato più gusto all’appuntamento che ha visto subito il presidente di AbBRAcciAMO, Davide Milanesio, dare il benvenuto a tutti anche attraverso un video di saluto del governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

Quindi la parola è passata al sindaco di Bra, Gianni Fogliato, che ha definito AbBRAcciAMO un’associazione abituata a cercare di far star bene anche gli altri e non solo se stessi, oltre ad essere un volano di solidarietà e un solido esempio di accoglienza e di inclusione.

Davanti ad una platea che annoverava anche rappresentanti di altre realtà solidali, hanno portato i saluti Danilo Rivoira per la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Nino Dutto per SOS Bra chiama Bra e Valter Rosso per il Distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Quindi, il via alle danze con le portate a base di porri (e non solo), servite dai giovani allievi del Cnos-Fap, mentre all’intrattenimento dei più piccoli ci ha pensato l’associazione Albero Inverso con il suo personale super preparato.

Non sono mancate neppure le sorprese con la consegna dell’Abbraccio d’oro, un riconoscimento destinato a chi, nel corso della stagione, ha saputo distinguersi per l’impegno sociale sul territorio.

Applausi per Marina Modena, impegnata con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e per Valter Manzone, presidente della Confraternita dei Battuti Bianchi, che hanno ricevuto la spilla già appuntata in passato a Silvia Gullino, Filippo Tafuni, Claudia Mallardo e Roberto Rolfo.

L’estrazione a sorte di bellissimi premi ha completato il quadro perfetto della serata. Piena soddisfazione degli organizzatori, che hanno espresso ringraziamenti a sponsor e partecipanti con la promessa di ritrovarsi puntali anche il prossimo anno.

Come dice in coro l’intero direttivo: «Far del bene fa bene!». Questa è la filosofia di AbBRAcciAMO, un’associazione di promozione sociale nata il 3 novembre 2021 dall’idea di un gruppo collaudato di volontari (ma prima di tutto amici), che si concentra sul fronte della solidarietà, promuovendo esempi di cittadinanza attiva. Piccoli gesti per noi e un grande aiuto per qualcun altro.