La Croce Rossa di Mondovì e Toysland insieme per la "Colletta del giocattolo"

Babbo Natale ha indossato le uniformi delle Crocerossine e dei volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Mondovì, per portare agli ospiti della R.A.F. “L’Aquilone” di Bastia – gestita dal C.S.S.M. – e alla Casa-famiglia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Mondovì una speciale “slitta” carica di doni.

È partita, lo scorso 6 dicembre, la nuova edizione della Colletta del Giocattolo, realizzata grazie alla collaborazione tra il gruppo Toysland e la Croce Rossa. Tutti i clienti dei negozi Toysland in Piemonte hanno ricevuto un sacchetto con l’invito a donare un gioco o del materiale didattico.

Per l’edizione 2025 si è scelto di destinare il materiale raccolto presso il punto vendita Toysland di Mondovì – cancelleria, colori, giochi e altri doni – al territorio monregalese, in particolare agli ospiti della struttura “L’Aquilone” di Bastia e alla Comunità Papa Giovanni XXIII di Mondovì.

Durante la consegna, operatori e ospiti delle strutture hanno espresso grande gratitudine alla Croce Rossa di Mondovì, a Toysland e a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.

Grazie alla generosità dei donatori, infatti, è stato possibile realizzare un piccolo grande sogno: offrire agli ospiti momenti di serenità, gioco e nuove opportunità di creatività all’interno delle strutture.