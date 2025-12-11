ADAS Saluzzo FIDAS: Livio Delfiore confermato presidente

Si è recentemente insediato il nuovo direttivo dell'ADAS Saluzzo FIDAS, a seguito delle elezioni che si sono tenute il 29 novembre scorso. Livio Delfiore è stato confermato nel ruolo di presidente, esprimendo un caloroso ringraziamento per la fiducia accordata dai soci.



Il nuovo consiglio direttivo si presenta con una squadra ben strutturata: i vicepresidenti Mirko Silvestro e Marco Miolano, il segretario Valerio Ardusso e il tesoriere Marco Ferrato, insieme ai consiglieri Davide Forgia e Gabriele Ghibaudo. Insieme, si propongono di affrontare un quadriennio ricco di sfide e opportunità.



Nel suo discorso di insediamento, Delfiore ha sottolineato l'importanza di continuare a rafforzare il dialogo con le istituzioni locali per promuovere la cultura del dono del sangue. Uno degli obiettivi principali sarà quello di coinvolgere maggiormente i giovani, attraverso campagne di comunicazione mirate, per sensibilizzarli sull’importanza della donazione.



"È un periodo delicato per il mondo del volontariato e delle donazioni di sangue, ma siamo pronti a lavorare con determinazione per raggiungere i nostri obiettivi", ha affermato Delfiore, augurando buon lavoro a tutta la squadra. La nuova dirigenza si impegnerà a mantenere alta l’attenzione sulla solidarietà e sul valore della donazione, fondamentali per la salute della comunità.

Con questa nuova leadership, l'ADAS Saluzzo FIDAS che conta 2200 soci attivi e raccoglie mediamente oltre 3000 sacche di sangue e plasma all’anno , si prepara ad affrontare le sfide future con rinnovato entusiasmo e determinazione, puntando a consolidare il proprio ruolo nella promozione della donazione di sangue nella regione.