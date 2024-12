Coldiretti Cuneo: concessa l’assegnazione supplementare del gasolio

A seguito delle richieste di Coldiretti Piemonte, è stata concessa dalla Regione un’assegnazione supplementare di gasolio per l’essicazione di mais, riso e soia.

“Nei giorni scorsi, viste le persistenti e abbondanti piogge che si sono registrate, soprattutto in primavera e in autunno, che hanno condizionato significativamente le semine e le raccolte delle colture a ciclo primaverile-estivo, abbiamo chiesto alla Regione un incremento dei quantitativi di carburante agevolato a disposizione per le operazioni di essiccazione. La determina regionale, dunque, viene incontro alle nostre sollecitazioni e consente di poter procedere alle lavorazioni che si sono protratte a causa del clima”, dichiara Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo.

“Continueremo il pressing sulla Regione affinché venga rivisto il meccanismo di erogazione nel 2025 a fronte dei continui cambiamenti climatici che fanno prolungare, inevitabilmente, le lavorazioni”, aggiunge Fabiano Porcu, direttore di Coldiretti Cuneo.