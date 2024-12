A Valdieri un incontro su sicurezza, truffe agli anziani e Codice della Strada

"Parola chiave: sicurezza" è il tema dell'incontro che il Comune di Valdieri organizza per la serata di venerdì 6 dicembre, alle ore 20.45 presso il Salone "Alberto Bianco" di piazza Regina Elena 30.

La serata informativa, rivolta a tutta la cittadinanza, vedrà gli interventi di Fabrizio Saini, comandante della Stazione dei Carabinieri di Valdieri, e dell'avvocato Maurizio Paoletti.

Si parlerà di truffe agli anziani, di come riconoscerle e difendersi dalle frodi più comuni in circolazione; di controlli elettronici della velocità, con la condivisione e commenti dei dati statistici raccolti; infine di guida in stato d'ebbrezza, trattando le norme del nuovo Codice della Strada e dell'utilizzo di precursore ed etilometro.