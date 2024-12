Canti, presepi, laboratori, elfi e Babbo Natale per il "Natale a Villa"

È stato presentato in anteprima presso l'ATL del Cuneese il ricco gramma di iniziative che per le festività porterà l’atmosfera del Natale a Villanova Mondovì con "Natale a Villa".

Si inizia domenica 8 dicembre con la premiazione del concorso "Presepi in Grotta" alle 15.30 presso la biblioteca. Alle 16,45 i canti del coro "Una voce per Giulia".in piazza San Lorenzo e a seguire l'accensione dell'albero di Natale.



Sabato 14 dicembre appuntamento con "Un Natale all’inglese": un laboratorio didattico in lingua a tema tema natalizio. L’iniziativa si svolgerà dalle 14:30 alle 15:30 con i ragazzi tra i 10 e i 14 anni e a seguire fino alle 16:30 per quelli tra i 5-9 anni, nei locali della biblioteca civica.

"Oltre ai tradizionali appuntamenti dell'8 dicembre, abbiamo deciso di proporre il laboratorio in lingua inglese, per la quale è richiesta la prenotazione, dedicato alle diverse fasce di età- spiega l'assessore alle manifestazioni, Giacomo Vinai -. Il clou degli eventi sarà il 22 dicembre, una giornata speciale per grandi e piccini".



Mercoledì 18 dicembre invece brillano le voci con i canti a cura delle classi prime della scuola secondaria di primo grado che si esibiranno alle 18:30 nell’antica chiesa di Santa Caterina a Villavecchia.

Domenica 22 dicembre arriverà Babbo Natale con i suoi amici elfi per proporre giochi, animazioni e merenda per i bambini e i ragazzi, dalle 14 alle 18 in piazza San Lorenzo.