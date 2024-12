Ceresole d’Alba dà l’ultimo saluto a don Eugenio Viberti, parroco del paese per ventitré anni

Celebrate dal vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, si terranno oggi alle ore 15 a Ceresole d’Alba le esequie di don Eugenio Viberti, dal 2000 parroco del centro roerino, tornato alla casa del padre alla vigilia degli ottant’anni.

Nato a Cherasco il 26 dicembre 1944, compiuti gli studi in Seminario ad Alba don Eugenio venne ordinato sacerdote il 29 giugno 1969. Dopo l’esperienza da vicecurato presso la parrocchia di S. Pantaleo a Cortemilia, con don Sampò, si trasferì come vicecurato a Roma nel 1970, per poi rientrare in Piemonte, nel 1973 a Settimo Torinese e nel 1976 a Moncalieri.

Nel 1977 il ritorno nella Diocesi albese, nominato parroco a Rocchetta Belbo, cui aggiunse nel 1985 Cossano Belbo, seguendo anche la comunità di Camo. Prestò intanto servizio come insegnante presso il Seminario albese. Nel 2000 si trasferì a Ceresole d’Alba – dal 2003 iniziò a seguire anche la comunità parrocchiale di Cappelli –, dove rimase finché la salute glielo consentì: nel settembre scorso la parrocchia era stata affidata a don Lucian Avadani. La camera ardente è stata allestita presso la Confraternita di S. Bernardino. Oggi l’ultimo saluto nella parrocchiale di S. Giovanni Battista.