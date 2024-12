Dal Cirque du Soleil a Mondovicino: i migliori Top Performers arrivano all’Arena Big Top Theatre

Ci siamo. Manca ormai pochissimo al grande spettacolo di ALIS Theatre, che approda all’Arena Big Top Theatre di Mondovicino (CN) nella tappa del Christmas Tour invernale di Le Cirque Top Performers. Appuntatevi queste date: 12-13-14 e 15 dicembre, per un fine settimana dalle grandi emozioni.

Adrenalina e divertimento assicurato nei sei show in programma attendono il pubblico monregalese e dell’intera provincia di Cuneo, pronto ad ammirare i funambolici Top Performers che per la prima volta arrivano in Granda. ALIS Theatre è pronto a battere ogni record: una serie di artisti internazionali di fama mondiale incanterà la platea con numeri mozzafiato.

Artisti nuovi, in gran parte provenienti dal famoso Cirque du Soleil, ma anche prestigiose riconferme saranno capaci di meravigliare gli spettatori con esibizioni ai limiti delle possibilità umane. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci che regaleranno atmosfere coinvolgenti e suggestive.

6 le repliche programmate all’Arena Big Top Theatre di Mondovicino: 12 dicembre ore 21, 13 dicembre ore 21, 14 dicembre ore 16 e ore 21, 15 dicembre ore 15,30 e ore 17,30. Un’occasione da non perdere per un pubblico di ogni età.