L'ospedale di Mondovì oltre le 500 nascite, Robaldo: "Notizia splendida. Complimenti al reparto di ginecologia-ostetricia"

"Grazie a operatori e operatrici del nostro ospedale che, in ogni reparto, mantengono alto il livello delle prestazioni nonostante le innumerevoli difficoltà che devono affrontare. Fra loro, in questa occasione, voglio rivolgere un apprezzamento ulteriore a chi si occupa di ginecologia ed ostetricia: anche in questo 2024, infatti, siamo già oltre i 500 parti. Il 'Montis Regalis' è una struttura di qualità e questo dato lo dimostra: l'Amministrazione Comunale è al fianco di chi ogni giorno lavora per il bene di tutti".

E' quanto afferma in una nota il sindaco della città di Mondovì, Luca Robaldo.