Sabato 7 dicembre condivisione e nuoto protagonisti alla Piscina del Centro Ferrero di Alba

La Piscina Centro Ferrero di Alba si prepara a celebrare il Natale con un evento speciale e aperto a tutti. Sabato 7 dicembre 2024, dalle 9.45, è in programma l’Open Day di Natale in Piscina, una giornata ricca di attività gratuite dedicate a grandi e piccoli, con momenti di sport, solidarietà e divertimento.

Il programma si aprirà alle 9.45 con una sessione di ginnastica dolce in acqua, per poi proseguire dalle 10.30 alle 12.00 con attività pensate per neonati, bambini e future mamme. Alle 14.00, spazio alla solidarietà con una partita di pallanuoto che vedrà in campo la squadra del Centro Ferrero e Sportabili Alba a sostegno dell’associazione La Carovana di Alba.

Nel pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00, protagonisti saranno il nuoto per bambini e ragazzi e il nuoto sincronizzato, mentre dalle 18.00 alle 19.00 sarà la volta dell’acquagym.

L’evento, gratuito e su prenotazione, si terrà presso la Piscina Centro Ferrero in via Ottavia Amerio Ferrero 1, Alba. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 333 6457125. Un’occasione imperdibile per festeggiare il Natale all’insegna dello sport e della condivisione.