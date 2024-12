"Conoscere le Amministrazioni Locali": continua il corso di Aispa. A Fossano è iniziata la seconda fase

Prosegue a pieno ritmo il corso di formazione "Conoscere le Amministrazioni Locali" organizzato dall'A.I.S.P.A. - Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni, che si svolge in questi mesi presso il C.F.P. Cebano-Monregalese nella sede di Fossano.

Mercoledì scorso si è conclusa la prima parte con una partecipata lezione aperta al pubblico su due tematiche: "Elezione comunale: cause di ineleggibilità e di incompatibilità", tenuta dalla dottoressa Sara Demaria del Comune di Cuneo; e la “Comunicazione durante un mandato amministrativo” con il consulente Davide Sordella, già sindaco di Fossano.

Venerdì è subito ripartita la seconda fase parlando dei contratti pubblici con gli avvocati Chiara Forneris e Diego Iula dello studio legale Sciolla-Viale di Torino.

«La prima parte, che è iniziata a metà ottobre, è stata frequentata da una trentina di persone e sono stati trattati argomenti di carattere generale sui meccanismi e funzionamento dell'ente comunale» spiega Serena Gasco di A.I.S.P.A. «Nella seconda parte, che conta nuovamente una trentina di partecipanti e che proseguirà fino a fine gennaio, si entra più nello specifico affrontando argomenti che un amministratore inevitabilmente si trova a dover gestire nel suo ruolo, come i servizi locali ed alla persona, l'urbanistica e gestione del territorio, i contratti pubblici, la digitalizzazione, i bandi di finanziamento, per poi concludere con un laboratorio sulla leadership e gestione del gruppo. Temi che saranno sviluppati da funzionari e consulenti esperti nel settore amministrativo pubblico, ai quali rinnovo il ringraziamento per aver creduto, anche quest’anno, nell’iniziativa, insieme al team del C.F.P. ed alla Provincia di Cuneo; ed alle Fondazioni C.R.Fossano, C.R. Cuneo e C.R. Torino con il loro prezioso supporto».