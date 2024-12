Atletica Mondovì: Laura Restagno fa sua la 21 km alla Torino City Marathon

Domenica 1° dicembre, in una giornata soleggiata ma caratterizzata da freddo pungente, si è svolta la Torino City Marathon su un tracciato dalle porte di Torino fino al centro storico con arrivo in Piazza Castello.

Sulla 21 km la portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Laura Restagno ha vinto la prova femminile con il nuovo personale 1h20’52”:

«Non potevo chiedere di meglio: una delle vittorie più emozionanti della mia vita con il PB che vale tutti i sacrifici fatti durante l’anno» ha commentato la 28enne che a breve inizierà la stagione dello sci di fondo, la sua prima passione.

Top ten assoluta per un sempre più convincente Michele Aimo che ha chiuso la sua prima “Mezza” in 1h11’36” crono di valore che testimonia le grandi potenzialità del ragazzo; molto bene anche le altre canotte rosse con Francesco Peyrone 71° e 6° SM35 in 1h23’16, Federico Rosso 79° in 1h23’57. A seguire gli altri monregalesi Luca Cardone (1h28’35”), Mario Gazzola (1h29’21”), Nadia Porta prima SF40 in 1h30’40”, Fabrizio Moscarini terzo SM60 in 1h31’20, Alberto Ribezzo 1h33’35”, Graziella Venezia 2ª SF60 in 1h42’08”, Massimo Scarzella 1h43’35”, Giuseppe Mantovani 18° SM60 in 1h44’42”, Adriana Sciolla 3ª SF60 in 1h46’03, Gianluca Guffanti 1h46’48”, Massimo Ravotto 1h49’25”, Andrea Gandolfi 1h50’34”, Ferdinando Pace settimo SM65 in 1h51’55 e Michele Pianetta 1h54’01.

In Maratona Alex Bottero ha chiuso la sua fatica in 3h24’29”.