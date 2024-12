Spartan Race: Il bernezzese Elio Sajeva campione mondiale per il secondo anno consecutivo

Il bernezzese Elio Sajeva è da poco tornato da Abu Dhabi (EAU) dopo aver conquistato, per il secondo anno consecutivo, il titolo di Campione Mondiale della cat. +60 nella Spartan Race.

La gara consisteva in una corsa di 21 km tra le dune del deserto con 700 metri circa di dislivello. In questa disciplina è previsto il superamento anche di 30 ostacoli molto duri e di vario genere: ostacoli in sospensione tipo "monkey bar", trasporto pesi di vario genere (fino a 50 kg), filo spinato, arrampicata sulla fune, scavalcamento muri fino a 3 metri circa, tiro del giavellotto, ecc.

Gli ostacoli si ispirano all'addestramento fisico militare.

Sajeva: "Il 2024 mi ha dato però altre soddisfazioni perchè ho conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo di Campione Europeo a Kaprun (Austria), Campione Italiano (sempre per il 2° anno consecutivo) vincendo tutte e 3 le gare previste per quel circuito. Ho vinto, sempre nell'anno corrente anche il C. Nazionale della Rep. Ceca e il C. Nazionale francese".