Costigliole Saluzzo: un progetto per riqualificare la Peschiera

Il sogno è riqualificare il laghetto della Peschiera e trasformarlo in un “polmone idrico” per una porzione importante delle aziende agricole di Costigliole. Un progetto di irrigazione “a goccia” con la creazione di un anello, da cui si diramerebbero le tubazioni secondarie per raggiungere i vari appezzamenti. E che, se finanziato, favorirebbe un importante risparmio di materia prima e un bacino di raccolta per eventuali emergenze (incendi). Un piano pensato con un approccio più sostenibile dell’intero ciclo dell’acqua, in un’epoca in cui (testimoni le torride estati 2021 e 2022) l’alimento principale della terra risulta sempre più preziosa.



Il Consorzio di secondo grado Saluzzese e Varaita ha presentato nei giorni scorsi in Regione la propria candidatura, confidando di rientrare tra i 5/6 programmi finanziabili. Non sarà facile, perché gli enti potenzialmente interessati da questa misura in tutto il Piemonte sono più di 40 ma il presidente e il segretario del consorzio locale Mario Mellano e Marco Ruatta ci credono. E, con l’ausilio del direttore tecnico del consorzio di secondo grado Giorgio Scatolero, hanno predisposto un programma che potrebbe anche partecipare in futuro ad altre gare. Spiegano: «La scorsa settimana abbiamo partecipato, con Lagnasco, ai bandi del Csr 2023/2027 in merito agli interventi sulle infrastrutture irrigue per un approvvigionamento e una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse. Si richiedono finanziamenti per circa 1,2 milioni a Costigliole e 950 mila a Lagnasco. Si prevede la realizzazione di un sistema di irrigazione localizzata con un bacino di accumulo previsto nel laghetto preesistente in località Molino, in passato utilizzato come peschiera. Il reticolo di tubazioni, ad anello, servirebbe in particolare l’area a destra del Varaita, passando per lo più nelle strade di campagna».

Il Comune di Costigliole Saluzzo, con una specifica delibera, ha disposto la dismissione delle aree di sua proprietà (zona Peschiera) per avviare il progetto. Il laghetto sarebbe la riserva idrica con cui approvvigionare tutte le imprese agricole interessate a collegarsi. Ma non solo, come puntualizza il sindaco Fabrizio Nasi: «La Peschiera è uno dei luoghi più amati da costigliolesi. Sarebbe poi un bacino fondamentale da cui attingere in caso di incendi. L’eventuale avvio di questo progetto, infine, ci fa pensare a quella suggestiva porzione collinare del paese come ad un luogo ameno, di aggregazione, che potremo valorizzare anche sotto l’aspetto estetico».

Il progetto è stato approvato nell’assemblea generale del Consorzio irriguo di secondo grado che si è tenuta a Saluzzo il 20 novembre.

A luglio in un’assemblea generale è stata illustrata agli imprenditori agricoli della zona questa opportunità, chiedendo agli utenti di manifestare un eventuale interesse (non vincolante) a partecipare. I risultati delle graduatorie sono attesi all’inizio del nuovo anno.