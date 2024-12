Una mostra-racconto per l'inaugurazione del distaccamento rurale dei vigili del fuoco: tre secoli di storia attraverso le immagini [VIDEO E FOTO]

A margine dell'inaugurazione del distaccamento rurale o altrimenti definito “secondo comando” all'ex caserma Fiore di Borgo San Dalmazzo, è stata allestita appositamente una mostra-racconto oggi, 4 dicembre, in occasione delle celebrazioni della patrona Santa Barbara.



Dal prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, al questore, Carmine Rocco Grassi, sono state numerose le autorità che hanno visitato l'esposizione.



Realizzata dall'ex vigile del fuoco Valter Aimar, con la collaborazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo e del comandante Corrado Romano, si compone di 84 immagini esposte su 200 raccolte.





Tre secoli di storia attraverso le immagini, raccontano gli interventi effettuati dai pompieri cuneesi dal 1870 fino al 2004. Una raccolta che ha coinvolto Aimar in primis insieme, ma a cui hanno contribuito complessivamente 50 persone tra ex colleghi vigili del fuoco e il Comune di Cuneo, rispolverando vecchi archivi.Una mostra che vuole essere un anticipo di quella che si spera sarà, più completa con tutta la raccolta fotografica, una volta conclusi i lavori di realizzazione del museo dei vigili del fuoco proprio a Borgo San Dalmazzo.