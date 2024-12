Carcassa di lupo impiccata all’ingresso di Frabosa Soprana

Un fatto analogo era accaduto nel luglio scorso in frazione Villaretto di Pontechianale .

Nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 4 dicembre, un altro macabro rinvenimento di una carcassa di lupo impiccata, questa volta nei pressi del cimitero di Frabosa Soprana, all’ingresso del paese del Monregalese.

La conferma arriva dalla sindaca del centro monregalese Iole Caramello, sentita dal nostro giornale: "La presenza della carcassa ci è stata segnalata nelle prime ore di questa mattina, abbiamo provveduto ad avvisare il servizio veterinario dell’Asl e i Carabinieri Forestali, che stanno procedendo per quanto di loro competenza".

Toccherà a questi ultimi verificare la causa che ha determinato la morte dell’animale.

Nel luglio scorso gli accertamenti necroscopici confermarono l’ipotesi della morte per investimento stradale, quella più probabile e frequente in casi come questo, seguita dalla macabra esibizione ad opera di ignoti.