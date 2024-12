Cuneo: un successo il convegno “Sono normale ma in fondo siamo tutti diversi”, per la giornata internazionale delle persone con disabilità

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità è stato organizzato il convegno “Sono normale ma in fondo siamo tutti diversi”: un incontro genuino che ha messo al centro le storie di Nicola, Michela, Giampy, Alberto, Marta, Andrea, Marco, Max, Davide e Valentina, dieci splendidi protagonisti che hanno raccontato esperienze di straordinaria quotidianità.

I protagonisti hanno testimoniato quanto sia importante lavorare, fare sport, essere autonomi nella vita di tutti i giorni, lo hanno fatto con spontaneità, con i propri tempi. Ognuno ha raccontato che cosa rende unica la propria vita: dipingere, fare sport, andar per mare, giocare a pallanuoto o semplicemente lavorare e innamorarsi. Vivere con intensità e grinta la propria quotidianità li ha portati a raggiungere obiettivi importanti come mantenersi con il proprio lavoro, fare albi illustrati per bambini, vincere i mondiali di ginnastica ritmica, incontrare Papa Francesco.

Il pubblico commosso ha ascoltato questi maestri di vita, si percepivano le emozioni che i presenti stavano vivendo ascoltando storie uniche, dirette genuine. Tutti i protagonisti sul palco hanno dimostrato come la vita vada vissuta con grinta e determinazione, senza dimenticare mai il sorriso!

Mario Figoni, vicepresidente del CSV Cuneo e moderatore dell’incontro: “È stato un onore moderare persone, uomini, donne, con storie incredibili e uniche. Abbiamo vissuto una serata spontanea nella quale abbiamo rispettato i tempi di ognuno dei protagonisti. Per una volta la voce narrante è stata di chi è soggetto e non oggetto di attenzione e cura. Insieme ci siamo emozionati e abbiamo potuto riflettere sul valore della vita.”

L’evento è organizzato dal CSV Società Solidale ETS, con il patrocinio del comune di Cuneo e in collaborazione con Fiori sulla luna, Centro down, Genitori Pro handicap, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sez. di Cuneo, Raggi da oltre confine, Amico sport, Centro Gli aquiloni, Autismo Help, Granda Waterpolo Ability, Abacus, Famiglie ADHD.