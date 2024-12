Volley maschile Serie C: la capolista VBC Mondovì ospita il Racconigi nell'anticipo della nona giornata

Nella nona giornata del campionato di Serie C la capolista VBC Mondovì allenata da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba sarà impegnata giovedì sera alle ore 20.30 nell’ anticipo casalingo contro il Racconigi allenato da Claudio Piovano.

In classifica generale, dopo i primi otto turni, i monregalesi, che arrivano dal successo esterno per 3-0 sul Chieri, sono primi con 24 punti, sempre a +5 sul Lasalliano Torino secondo ed a +6 sull’ Acqui terzo. Il Racconigi invece arriva dal successo casalingo per 3-2 contro il Cuneo, il primo della stagione, e si trova al tredicesimo posto a quota 3 punti.

“Giocare durante la settimana non è mai facile – avverte coach Massimo Bovolo – perché, essendo una normale giornata lavorativa, i ragazzi sono impegnati fino all’ ultimo nelle proprie attività e quindi possono arrivare al match non al meglio delle loro potenzialità. Inoltre dobbiamo fare attenzione alla voglia di rivalsa del Racconigi, che è una formazione che non merita assolutamente l’ attuale difficile situazione di classifica. Loro non hanno nulla da perdere e pertanto potranno affrontarci senza alcuna pressione. Noi dovremo essere bravi a focalizzare i nostri pensieri solo ed esclusivamente sulla gara, affrontando la partita con umiltà per evitare che possano sopravvenire antipatiche complicazioni. Dovremo inoltre riuscire a ripetere le brillanti prestazioni offerte sino ad ora perché vogliamo continuare la nostra striscia positiva di risultati per mantenere invariato il nostro vantaggio e, se possibile, addirittura provare ad aumentarlo.”