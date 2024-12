Cinzia Dutto festeggia il proprio compleanno presentando il libro "La tua stagione" all'Open Baladin di Cuneo

Dopo Caraglio, Boves, Fossano, Savigliano. Dopo Torino, Trinitá, Roccavione, Borgo, Pinerolo. Dopo decine di abbracci, messaggi, incontri, dediche, condivisioni, sindaci, assessori e consiglieri splendidi padroni di casa, dopo una valanga di "gentilezza tra sconosciuti", "La tua stagione" di Cinzia Dutto sbarca a Cuneo, all'Open Baladin di piazza foro Boario.



Lunedì 9 dicembre alle 18, grazie alla collaborazione di Morenews e Targatocn.it, e con il patrocinio del Comune di Cuneo, assessorato alla Metro Montagna,

in occasione della Giornata Internazionale della Montagna e del compleanno dell'autrice stessa, e alla presenza dell'editore Andrea Garavello, per tutti i lettori di Cinzia: il romanzo, i barattoli della felicità, l'aperitivo con "incursioni" di montagna, gli originali selfie "pènsati in montagna" e una sorpresa omaggio per i partecipanti!!!



Gradita prenotazione per Whatsapp al: 3471498316