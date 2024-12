Il progetto “Lungo le vie dell’ACQUA” sostiene la prima edizione cuneese di “Mondovisioni”

Mondovisioni, la storica rassegna cinematografica organizzata da CineAgenzia e dal settimanale Internazionale, arriva per la prima volta a Cuneo, grazie a NOAU officina culturale, Andrea Ceraso filmmaker e formatore e al Comune di Cuneo che sostiene l’iniziativa nell’ambito del progetto “Lungo le Vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, Qualità di Vita per Educare alla Cittadinanza Globale” finanziato dall’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo.

A partire da martedì 10 dicembre, al Cinema Monviso, sono in programma sei appuntamenti con cadenza mensile, per raccontare la complessità del nostro tempo attraverso storie esemplari e senza filtri, che ci coinvolgono e ci riguardano, anche in un’ottica globale. Ogni proiezione sarà arricchita da un talk di approfondimento e confronto tra esperti, attori locali e cittadinanza.

Mondovisioni da oltre quindici anni presenta i più appassionanti e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival e proposti in esclusiva per l’Italia. Dopo la tradizionale anteprima a inizio ottobre in occasione di Internazionale a Ferrara, la rassegna inizia il tour annuale tra sale cinematografiche, associazioni e istituzioni culturali, ONG, scuole e spazi di ogni genere in tutta Italia.

I primi due incontri sono sostenuti dal progetto Lungo le vie dell'Acqua che ha come obiettivo principale l'attivazione di comunità educanti multiattoriali impegnate nella lotta al cambiamento climatico, per la tutela dell'ambiente e per una gestione sostenibile dell'acqua in prospettiva globale e inclusiva.

Durante il suo sviluppo Lungo le vie dell’ACQUA ha promosso lo scambio tra amministratori pubblici, operatori del mondo dell'informazione, della cultura e del terzo settore, insegnanti e formatori, fornendo loro le competenze necessarie per agire come parte attiva della società attraverso l’approccio dell'Educazione alla Cittadinanza Globale.

Il progetto ha anche sostenuto numerosi eventi destinati al pubblico oltre al festival Globalmente.

Il 10 dicembre, verrà proiettato il documentario “I shall not hate” che racconta la storia del dottor Izzeldin Abuelaish, medico palestinese che ha lavorato in un ospedale israeliano. Il film esplora la sua etica di perdono e riconciliazione, messa alla prova dalla tragedia personale della perdita di tre figlie a causa di un bombardamento israeliano. Nonostante il dolore, Abuelaish si impegna in una campagna globale contro l'odio, diffondendo un messaggio di pace in inglese, arabo ed ebraico. Il film assume un significato ancora più urgente dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2024 e la guerra a Gaza, sottolineando l'importanza della tolleranza per un futuro di pace tra palestinesi e israeliani. Interverrà in apertura di serata l’Assessora alla Cultura del Comune di Cuneo Cristina Clerico.

Il 14 gennaio sarà proiettato “Farming the revolution” che racconta la storia delle proteste degli agricoltori indiani contro le nuove leggi agricole del governo Modi nel 2020. Il protagonista è Gurbaz Sangha, un giovane agricoltore che si oppone a norme ritenute dannose per le ricadute economiche sul mercato agricolo. Le proteste, con una forte partecipazione femminile, evidenziano lo spirito di comunità e solidarietà del popolo indiano. Il movimento si espande in tutto il paese, coinvolgendo anche i sindacati industriali, e raggiunge un risultato inaspettato e trionfale.

Entrambi i documentari affrontano temi di grande attualità e rilevanza sociale, mettendo in luce storie di resilienza, impegno civile e di speranza in un futuro migliore più equo, sostenibile e pacifico.