Volley maschile A3: Savigliano saluta Riccardo Gatto

Il Monge-Gerbaudo Savigliano comunica di aver terminato il rapporto sportivo e professionale con il giocatore Riccardo Gatto.

Opposto classe 2003, Gatto lascia Savigliano con un bilancio complessivo di 91 punti messi a referto in queste prime 7 giornate di campionato.

A "Ricky" va un sentito "grazie" per la professionalità e l'impegno profusi in questi quasi quattro mesi insieme, tra preparazione estiva e inizio di campionato. A lui anche un augurio per un felice futuro fuori e dentro al campo da gioco.

Good luck, Riccardo!