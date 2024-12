Brondello: tracciata la nuova segnaletica orizzontale nella piazza del Municipio

A Brondello effettuati i lavori di tracciatura e disegno delle strisce per i parcheggi nella piazza del Municipio, in via provinciale 12/13. Un intervento che si è reso possibile grazie alla collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, su proposta dell’amministrazione comunale. Da diversi anni i cittadini ne richiedevano la realizzazione per regolarizzare gli stalli delle vetture nell’area. Un appello che la nuova amministrazione ha preso in considerazione, impegnandosi sin da subito nella realizzazione, scelta condivisa da tutto il gruppo di maggioranza.

Il progetto è stato realizzato in maniera da permettere un’ottimizzazione degli spazi, creando anche ulteriori spazi parcheggio utilizzando tutta l’area. compreso la linea verticale della strada ed il retro della struttura dell’area artigianale.

“Era necessario un intervento che strutturasse e delimitasse gli spazi parcheggio nell’area. Siamo contenti di averlo portato a termine con delle tempistiche abbastanza celeri. Un cittadino, visti i lavori, ha commentato: un segno di civiltà. Confesso che è stato un grande regalo sentirselo dire - spiega il sindaco Paolo Radosta - . L’area sarà ulteriormente modificata nel prossimo periodo, con l’inserimento delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Un altro servizio per il territorio, che guarda al futuro”.