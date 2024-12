Lotteria, cene e tante proposte: alla Collina degli Elfi anche il Natale è un abbraccio di solidarietà

Tra luci scintillanti, atmosfere magiche, sorrisi e profumi che avvicinano alle feste, La Collina degli Elfi celebra il periodo natalizio con una serie di iniziative benefiche, al centro delle quali brilla la Lotteria Solidale, un’occasione speciale per regalare un sorriso ai bambini e alle famiglie che trovano nella Collina un luogo di rinascita e speranza.

Quest’anno la Lotteria Solidale si presenta più ricca che mai: oltre 150 premi, tra cui soggiorni esclusivi, cene stellate, biciclette, vini pregiati e buoni spesa. Ogni biglietto rappresenta un gesto concreto per sostenere le attività della Collina con una donazione minima di 2 euro. I biglietti sono anche disponibili online: https://www.retedeldono.it/progetto/colllina-e-magica-ti-colora-dentro. L’estrazione finale avverrà il 12 gennaio 2025: tutto il regolamento, insieme al catalogo dei premi, è disponibile al link: https://lacollinadeglielfi.it/blog/tempo-di-natale-tempo-di-lotteria/

Il Natale della Collina degli Elfi non si ferma qui. Al Magico Paese di Natale di Govone, i volontari animano le storiche postazioni con le delizie della casetta delle frittelle di mela, del succo di mela caldo e del vin brûlé, tutti preparati con cura artigianale. Nelle romantiche vie del borgo, invece, la bottega degli elfi creativi offre oggetti unici e gadget solidali, realizzati a mano per chi desidera un regalo personalizzato che trasmetta lo spirito di un luogo di rinascita e di apertura agli altri.

Nello spirito della frase “se ci diamo la mano il giorno di Natale durerà tutto l’anno”, il 14 dicembre ci saranno due eventi capaci di unire convivialità e solidarietà, contribuendo a finanziare le attività de La Collina degli Elfi che da oltre 15 anni offre un percorso di recupero psicofisico ai bambini in remissione da malattie oncologiche e alle loro famiglie.

La prima cena, “Natale Solidale”, organizzata da Brüt, sporc e gram, si terrà presso il Ristorante Roma, in piazza Carlo Giovannone a Castagnole Lanze. Il costo è di 35 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 10 anni (con un menù che include primo, secondo e dolce). Per partecipare è necessario prenotare entro il 10 dicembre, contattando Simone al 331/6417305, Luca al 328/0376836 o Christian al 339/2492526, oppure scrivendo una mail a brutsporcegram@gmail.com.

Contemporaneamente, ad Alba, si svolgerà “Il Natale da(i) cani”, una cena organizzata dai Cani Sciolti presso il Circus di Collisioni Festival, in piazzale Cesare Pio ad Alba. La cena è già sold out, ma è possibile partecipare alla serata musicale ricca di divertimento. Per ulteriori informazioni contattare i numeri: 333/ 8773881 o 333/7620318. Entrambe le iniziative rappresentano un’occasione unica per vivere un momento di festa e contribuire, con il proprio sostegno, alla missione della Collina: regalare speranza a chi ne ha più bisogno.

Anche il negozio solidale online (sostieni.lacollinadeglielfi.it/natale/) e la bottega presso la sede della Collina degli Elfi viaggiano a pieno regime, proponendo gadget sempre più originali. Tra le novità, spiccano lo speciale Calendario dell’Avvento, il gioco del Tris artigianale e il nuovo bracciale realizzato da Cappellaie Matte. Ogni acquisto diventa un doppio regalo: per chi lo riceve e per chi, grazie a questi gesti, potrà continuare a sognare.