Mondovì ricorda il venerabile padre Giovanni Battista Trona: in programma convegno e celebrazioni

Sermoni all’Oratorio. Questo il titolo dell’incontro - dedicato al ricordo di padre Giovanni Battista Trona - che si terrà domenica 15 dicembre alle 15:30 nell’aula magna del Politecnico di Mondovì in via del Cottolengo.

L'iniziativa celebrerà l’amicizia tra il venerabile Trona e Francesco Gallo, alla luce della rilettura del catalogo dedicato a Gallo, architetto e ingegnere fra Stato e Provincia.

Interverranno come relatori i docenti del politecnico Chiara Devoti e Giosuè Bronzino e in collegamento padre Luciano Bella di posturale per la causa di beatificazione del venerabile Trona.

La giornata si concluderà alle 17:30 con i vespri e alle 18 con la celebrazione della Santa messa alle 18, con la venerazione del crocifisso miracoloso del venerabile, presso la chiesa di San Filippo neri a Mondovì Breo.

Nato a Frabosa Soprana il 18 ottobre 1682 il Ven. Giovanni Battista Trona trascorse un'infanzia segnata dalla povertà, cui si aggiunsero la prematura morte del padre e salute cagionevole, grave debolezza fisica.

Compiuti privatamente i primi studi entrò nel 1695 nel seminario di Mondovì, dove si distinse per condotta e intelligenza, venne poi ordinato sacerdote il 19 settembre 1705.

Si prodigò per l’istruzione del popolo e la riforma del clero, contribuì inoltre alla pacificazione degli animi e ad alleviare le sofferenze dei poveri, specialmente durante le guerre combattute in quel periodo. Predicatore instancabile, percorse le zone più impervie della diocesi di Mondovì e si distinse particolarmente nell’apostolato catechistico, rivolto a tutte le categorie e le età.

Il 15 maggio 1927, la Chiesa ha riconosciuto l'impegno e le sue virtù dichiarandolo “Venerabile”.