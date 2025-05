Ad Alba si presenta la tappa Alba–Limone Piemonte della corsa ciclistica “La Vuelta a España”

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto e l’Assessore allo Sport Davide Tibaldi invitano alla presentazione della tappa Alba-Limone Piemonte della corsa ciclista “La Vuelta a España”. In attesa della conferenza stampa ufficiale organizzata dalla Regione Piemonte, la città di Alba riferisce, in una serata aperta al pubblico, i dettagli della seconda tappa della prestigiosa gara, che partirà da Alba e arriverà a Limone Piemonte.

Presenti ospiti d’eccezione: Fabio Aru vincitore de La Vuelta a España 2015; Massimo Ghirotto vincitore di tappe e commentatore tecnico Radio RAI; Franco Bocca giornalista e scrittore; Beppe Conti giornalista e scrittore. Presenta: Marcello Pasquero.

Per partecipare occorre prenotare i posti su Eventbrite (Info: Ufficio Teatro 0173 292470).

«Ospitando la partenza della seconda tappa italiana de La Vuelta a España, il 24 agosto scriveremo ad Alba un’altra pagina sportiva di altissimo livello – dicono il sindaco Alberto Gatto e l’Assessore Davide Tibaldi -. La Vuelta a España, valida come prova dell'UCI World Tour e trasmessa in 190 paesi del mondo, porterà sotto i riflettori internazionali la città di Alba, oltre alla Regione Piemonte che ha coordinato i Comuni coinvolti nelle quattro tappe. Il 4 giugno a Teatro sveleremo i dettagli e le curiosità di questo evento, e lo faremo attraverso un dialogo coinvolgente tra campioni del ciclismo e giornalisti tecnici, in una serata che si preannuncia interessante non solo per gli appassionati delle due ruote».

Si ringraziano gli sponsor: Banca d'Alba, Mollo Noleggio, RPS – Sistemi di Sicurezza, Stroppiana Calcestruzzi, Mercatò, Borio macchine agricole, Solar Valley, Eliotec.