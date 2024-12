A Cuneo prosegue Interscambi Coreografici, con il "Robin Hood"

La stagione 2024-25 di Interscambi Coreografici, a cura della Fondazione Egri per la Danza, chiude l’anno al Teatro Toselli con un appuntamento dedicato alle famiglie, ma non solo: la compagnia Twain, dal Lazio, porterà in scena, martedì 10 dicembre alle ore 21, lo spettacolo “Robin Hood”.

Ispirato al romanzo omonimo di Alexandre Dumas, lo spettacolo interpreta le gesta del fuorilegge più conosciuto dell’anno mille, arciere infallibile ed astuto, principe dei ladri e incontrastato signore della foresta di Sherwood.

La storia narra di un giovane, nipote di re, privato ingiustamente dei suoi beni da un nobile senza scrupoli, che allena corpo e anima per diventare l’eroe invincibile. E sarà proprio lui l’ultimo sassone che tenterà di opporsi alla dominazione dei normanni, lottando tenacemente contro le ingiustizie degli usurpatori. Bollato come furfante e condannato a morte da chi detiene il potere, si rifugia nella foresta di Sherwood, assalta e ruba ai ricchi per dare ai poveri, facendosi valere grazie alla sua mira straordinaria. La sua ribellione contro chi ha assoggettato fino alla schiavitù i sudditi della Corona, non ha mai fine. Robin Hood diventa così simbolo di speranza e di rivalsa.

Lo spettacolo racconta le gesta di un eroe di oggi che cresce per diventare un uomo libero, in una sintesi poetica tra narrazione, musica, azioni sceniche e scrittura coreografica. Una rilettura ambientata in tempi moderni che mantiene una prosa dal sapore poetico e ribelle, con alcuni rimandi dell’epoca medioevale.

Il nostro Robin Hood vive dunque la sua adolescenza allenandosi a diventare il paladino e il difensore dei deboli e immaginando, insieme ai suoi compagni Little John e Lady Mariam, una società fondata sulla libertà, sull’uguaglianza e sulla giustizia sociale.

Biglietti

Intero 20€ | Ridotto 15€ (over 65, under 12, tessera musei)

Ridotto 12€ (Gruppi da 5 persone e scuole di danza) | Ridotto 10€ (studenti universitari)

Info e prenotazioni

biglietteria@egridanza.com / 366.4308040 / www.egridanza.com