Il Miac-Polo Agrifood di Cuneo inizia dicembre con eventi e attività tra innovazioni, collaborazioni internazionali e sviluppo sostenibile

Il MIAC-Polo AGRIFOOD protagonista tra innovazione, collaborazioni internazionali e sviluppo sostenibile

Una settimana ricca di attività strategiche ha confermato il ruolo centrale del MIAC-Polo AGRIFOOD nello sviluppo del comparto agroalimentare. Tra eventi di successo, partecipazioni internazionali e collaborazioni bilaterali, il Polo continua a distinguersi per impegno e risultati tangibili.

Innovazione a Sistema - Successo dell’Evento Annuale del Sistema Poli Piemonte

L’evento annuale del Sistema Poli , svoltosi il 26 novembre, si è concluso con un tutto esaurito. Per l’occasione si sono riunite diverse realtà del territorio, evidenziando i risultati di questo ultimo anno di attività dell’ecosistema di innovazione che i 7 Poli regionali svolgono a servizio del tessuto imprenditoriale locale, anch’esso protagonista della giornata nelle varie sessioni tematiche e con il Premio PMI Innovativa Piemonte 2024.

L’iniziativa ha visto il Polo AGRIFOOD in prima linea: Laura Fuso, referente del Polo AGRIFOOD, ha co-moderato il panel "Storie di successo", offrendo spunti concreti e valorizzando le esperienze degli attori del sistema. In totale, hanno partecipato oltre 140 persone all'evento, rappresentanti di oltre 100 imprese, dimostrando un forte interesse per le tematiche trattate e per le opportunità offerte dal Sistema Poli Piemonte.

General Assembly del Progetto Guardains - soluzioni innovative per l’agricoltura

Dario Vallauri, responsabile del Polo AGRIFOOD, ha partecipato al meeting del progetto Guardians a Gijón, Spagna. L’incontro si è focalizzato sull’implementazione di tecnologie avanzate a supporto delle piccole e media aziende agricole, esaminando i progressi di nove soluzioni innovative. L’assemblea, occasione di confronto strategico e pratico, ha tracciato un quadro chiaro delle sfide future per potenziare la competitività e la sostenibilità delle imprese del settore, veri guardiani del territorio.

Interessante la visita alle aziende agricole sperimentali di SERIDA, ente asturiano di sperimentazione in campo agricolo e partner del progetto, nelle quali si stanno mettendo a punto le tecnologie sviluppate da Guardians.

AGRIFOOD TECH DAY - Collaborazione bilaterale Italia-Svizzera

Nell’ambito delle iniziative dello Spoke 7 di NODES , di cui il Polo AGRIFOOD è partner, è stato organizzato, a Friburgo, un incontro bilaterale tra l’Ambasciata d’Italia in Svizzera e il Cantone di Friburgo. L’evento ha promosso la collaborazione tra i due Paesi nel settore agroalimentare, puntando sull’uso di tecnologie avanzate, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche.

Il Polo AGRIFOOD è stato presentato, riscuotendo apprezzamenti per il suo contributo in ambito di innovazione agroalimentare.

“Il MIAC-Polo AGRIFOOD si conferma un attore chiave nel panorama dell’agroalimentare, contribuendo a coniugare tradizione e innovazione in un’ottica di sviluppo sostenibile e collaborazioni strategiche”, ha dichiarato Dario Vallauri, responsabile del Polo AGRIFOOD.