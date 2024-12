Auxilium Saluzzo: Buniva, Costa e Macario con l'Italbocce ai mondiali giovanili del volo

Scattati, mercoledi 4 dicembre, a Rio Grando, in Porto Rico, i campionati del mondo giovanili (under 18-under 23) di bocce, per la specialità volo.

Alla kermesse mondiale, con 17 nazioni partecipanti, L’Italbocce dei ct Carlo Pastre e del Vice Angelo Cappato, è in campo con tre giocatori targati Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo: Nicolò Buniva, al suo esordio ad un mondiale, Francesco Costa e Matteo Macario.

Sono dieci i titoli mondiali in palio. La competizione, si chiuderà sabato 7 dicembre, con le finali,dei dieci titoli mondiali in palio.