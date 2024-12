A Fossano le vetrine dei negozi ospitano le opere d'arte di Umberto Francolino

Nel mese di dicembre, 12 negozi di Fossano hanno aderito all'idea avanzata dal Centro diurno «Il Mosaico del Consorzio Monviso Solidale» di ospitare nelle loro vetrine le opere dell’artista, frequentante il Centro, Umberto Francolino. La mostra ha come titolo «Ritratti». Giovedì 28 novembre le opere sono state consegnate ai vari esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

Il progetto è stato presentato all’ASCOM di Fossano, che ha detto sì alla proposta con entusiasmo e grande disponibilità.

L’arte riesce a dare voce a chi vuole esprimersi e ognuno può trovare il proprio modo per farlo grazie al linguaggio artistico, che è un canale di comunicazione appartenente a tutti gli individui senza alcuna distinzione; a volte il connubio tra arte e condizione di disabilità potrebbe sorprendere, ma sono numerosi gli esempi di grandi artisti anche del passato – si pensi a Michelangelo, a Goya, a Matisse, a Van Gogh o a Frida Kahlo – che confermano quanto l’arte possa essere eccezionale veicolo di emozioni. E sono proprio le emozioni suscitate nello spettatore a decretare il successo di un’opera. Obiettivo della mostra è innanzitutto l'inclusione: uscire dal Centro diurno per mostrare a tutti il percorso artistico di Umberto Francolino e renderlo fruibile alla cittadinanza senza dover andare a visitare una mostra ma, semplicemente, passeggiando per le vie del centro storico di Fossano.

Umberto frequenta il Centro dal 2016 e con il disegno esprime il suo punto di vista sugli altri e sul mondo che lo circonda. Predilige la tecnica dei pastelli acquerellabili e un tratto lento, meticoloso e leggero; utilizza cartoncini e fogli di recupero su cui ritrae i compagni e chi attira la sua attenzione, per poi fare dono della sua opera. La serie di opere nasce da un percorso artistico che ha coinvolto anche gli altri ospiti del Centro con il progetto «Ritratti in musica»: attraverso la musica, la voce e il disegno si racconta la propria personalità.

Le opere e le canzoni di questo progetto erano già state oggetto dell’evento di settembre presso il cortile del Centro diurno nell'ambito della festa di Borgo San Bernardo; fanno parte delle attività quotidianamente svolte e finalizzate ad aumentare l’integrazione e la conoscenza del Centro stesso, un servizio che 'abita' il territorio e ne diventa risorsa e parte attiva.

Le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa sono le farmacie Gosmar, Cumino e le Municipali 1-2-3; il negozio di abbigliamento Marte e Venere; l’Ortopedica Fossanese; l’Ottica Maestrelli; il negozio Giaccardi Casalinghi; la libreria Ubik Fossano; l’Ottica Futurvision e l’Ottica Gallo.

Le opere, esposte dal 1° dicembre, saranno visionabili fino al termine delle festività natalizie.