Cuneo: Natale al Parco fluviale Gesso e Stura con Rodd & la magia della musica

Due gli appuntamenti previsti per Natale al Parco fluviale Gesso e Stura con Rodd & la magia della musica che prevede un’animazione itinerante per famiglie con bambini e che sarà curato, come di consueto, dalla cooperativa ITUR natura cultura turismo, con la partecipazione speciale dei musicisti della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

A Cuneo presso La Casa del Fiume e dintorni l’evento si svolgerà venerdì 20 dicembre con gruppi in partenza alle ore 16.45 – 17.45 – 18.45, mentre la seconda serata si svolgerà sabato 21 dicembre a Roccasparvera in Piazza Castello e dintorni con partenze alle ore 16.45 – 17.45 – 18.45.



In un fatato villaggio del Polo Nord, un elfo di nome Rodd è affranto: l'incantevole suono del Natale è misteriosamente scomparso. Deciso a ritrovare lo spirito natalizio, si avventura alla ricerca di una speciale canzone smarrita, l’unica in grado di riportare la magia del Natale in tutto il villaggio.

Procedendo lungo la strada, Rodd incontra un gruppo di bambini vivaci e curiosi che, affascinati dal suo racconto, decidono di aiutarlo nell’impresa. Rodd e la sua brigata incontrano passo dopo passo dieci elfi magici: riusciranno tutti insieme a riportare la magia del Natale?



Le prevendite dei biglietti si sono aperte alle 9 di oggi, 6 dicembre su www.parcofluvialegessostura.it oppure presso l’Infopoint Parco fluviale (martedì-venerdì ore 10.00-13.00/14.30-16.30).

La quota di partecipazione, comprensiva di merenda, è di € 5 a persona, compresi gli adulti accompagnatori.