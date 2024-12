Ormea, partite le attività del progetto “Ri-Generazioni. L'ex scuola che rivive”

Sono già in corso, nel Palazzo delle Scuole Elementari di Via Dottor Bassi, alcune delle attività previste nel progetto “Ri-Generazioni. L'ex scuola che rivive”, predisposto dal Comune di Ormea e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il progetto prevede alcuni modesti interventi di arredo e sistemazioni dei locali e, soprattutto, molteplici attività rivolte alle diverse fasce di età della popolazione residente, a partire dai giovani.

La sede delle attività è lo storico Palazzo costruito nel cuore del centro storico, ai piedi della collina su cui si erge il castello, tra il 1891 e il 1892 per ospitare le Scuole Elementari del capoluogo. Essendosi nel frattempo presentata l'opportunità di ospitare una Compagnia di Fanteria, l'edificio fu inizialmente destinato a caserma fino al 1899, quando vi si insediarono le scuole elementari maschili e femminili, che avevano, all'epoca due ingressi separati. Il Palazzo fu la sede delle classi delle Elementari e poi dell'Avviamento e delle Medie fino agli anni '70, quando le attività didattiche educative furono trasferite nel nuovo edificio costruito in località Altramella, che ospita tuttora le Scuole Medie, Primarie e dell'Infanzia.

Il Palazzo, che ha una superficie complessiva di circa mille metri quadrati disposti su tre piani, è stato ristrutturato negli anni 2000 con un finanziamento dell’Unione Europea e, recentemente, è stato dotato anche dell’ascensore.

Negli anni l’edificio è diventato la sede di attività e di associazioni come Le Ragazze di Ormea, Idee Giovani, la Scuola di Danza Doppie Punte, l’associazione di arrampicata Run TanaRoc, che continueranno a svolgere le loro attività, rivolte alle diverse fasce di età della popolazione;, incrementandole con il sostegno del progetto. Il progetto prevede anche lo svolgimento di altre attività da parte delle Associazioni culturali locali L’IppoCreAttivo, Ulmeta, Nuovo Cinema Ormea.

Il 9 dicembre inizieranno anche le attività educative per i bambini della scuola dell’obbligo, due pomeriggi la settimana, e un giorno sarà aperto il punto d’incontro per i ragazzi delle Scuole Superiori, gestiti dalla Cooperativa di Animazione Valdocco. Saranno poi organizzati dal Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese dei corsi formativi per i giovani, raccogliendo le necessità e le proposte del territorio. All’interno dell’edificio sarà realizzato anche uno spazio per attività di studio e di ricerca.

Il progetto è stato predisposto dall’Amministrazione Comunale di Ormea e dai Servizi Sociali del Cebano e ha come partner sia l’Istituto Comprensivo di Garessio, che comprende le scuole medie, primarie e dell’infanzia dell’Alta Val Tanaro, che il Baruffi, per la sede dell’Istituto Professionale Forestale di Ormea.

L’obiettivo del progetto è la trasformazione dello storico Palazzo delle Scuole Elementari del capoluogo in un punto d’incontro e centro vivo che ospita quotidianamente attività rivolte ai cittadini di tutte le fasce di età, dai bambini ai giovani e agli anziani.

Il progetto, di durata triennale, si realizza grazie al sostengo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, attraverso il bando ”Spazio Giovani”.