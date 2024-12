Mostra dei Presepi ad Alba: l’Evento Natalizio da Non Perdere

Un’Inaugurazione Carica di Emozioni

La cerimonia di apertura si terrà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 16:00, dando ufficialmente il via a un mese di esposizioni che promettono di affascinare visitatori di tutte le età. L'evento è patrocinato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo e dal Comune di Alba, a testimonianza dell'importanza culturale e sociale della mostra.

Un Viaggio nell’Arte e nella Spiritualità del Presepe

La mostra presenta una vasta collezione di presepi provenienti da diverse tradizioni culturali e artistiche, valorizzando la diversità dei modi in cui la Natività viene rappresentata nel mondo. Ogni opera è un tributo alla creatività degli artisti e all'importanza spirituale del Natale.

Tra i presepi in esposizione, spiccano rappresentazioni classiche e contemporanee, realizzate con materiali che spaziano dalla ceramica al legno, passando per il vetro e le stoffe. Ogni presepe racconta una storia unica, rendendo questa mostra una tappa obbligata per gli appassionati di arte e tradizioni natalizie.

Orari e Dettagli per la Visita

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 14:30 alle 18:30, rendendola accessibile sia per una visita pomeridiana che per un momento di riflessione e contemplazione dopo una passeggiata tra le strade illuminate di Alba.

Un Appuntamento Imperdibile per Famiglie e Appassionati

L'iniziativa, curata dal Centro Culturale San Giuseppe con il supporto di Gazzetta d'Alba e Centro Culturale San Paolo, invita famiglie, scuole e gruppi a scoprire la magia del presepe in un ambiente accogliente e ricco di storia. La location, la Chiesa di San Giuseppe, aggiunge un tocco di sacralità e bellezza architettonica che arricchisce ulteriormente l'esperienza.

Scopri la Magia del Natale ad Alba

La Mostra dei Presepi non è solo un'esposizione d'arte, ma un'occasione per riscoprire i valori del Natale: la famiglia, la pace e la solidarietà. Alba, con il suo fascino storico e le sue iniziative natalizie, si conferma una delle mete più suggestive per vivere appieno la magia delle feste.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria celebrazione del Natale. La Mostra dei Presepi vi aspetta per regalarvi emozioni, meraviglia e un momento di riflessione sul vero significato della festività più amata dell’anno.