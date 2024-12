A Borgo San Dalmazzo e Roccavione weekend in musica con il Coro Polifonico Monserrato

Doppio appuntamento, nel fine settimana, con la musica del Coro Polifonico Monserrato.

Questa sera (venerdì 6 dicembre) alle ore 21:00, presso l’Auditorium Civico “Città di Borgo San Dalmazzo,” il coro eseguirà il concerto “Il Suono dell’Immagine – dal cinema muto all’avvento dei film a colori”, dedicato alle colonne sonore delle più belle pellicole cinematografiche.

Il concerto, considerata la grande affluenza di pubblico nelle precedenti esecuzioni in Borgo San Dalmazzo, Demonte e Roccavione, viene riproposto nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della 455a Fiera Fredda. I partecipanti avranno l’occasione di vivere un viaggio affascinante alla scoperta dell’importanza della musica nel cinema, dagli albori del sonoro sino ai giorni nostri, in un evento che saprà unire suoni, immagini e proiezioni per regalare un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Al pianoforte suonerà Giorgio Macagno.

Sabato 7 dicembre, poi, dalle ore 17:00, le strade e i cortili di Roccavione risuoneranno dei canti della tradizione natalizia. Con “Vicoli in Musica”, infatti, il coro darà il proprio contributo alla realizzazione della prima edizione de “La Rocca Illuminata”.

Non un classico concerto, ma una vera e propria “animazione itinerante” tra le bancarelle del mercatino di natale, in compagnia delle altre associazioni partecipanti e in attesa dell’accensione delle luminarie. Il coro riporterà gli avventori indietro nel tempo, ricreando quell’ambientazione evocativa e suggestiva tipica dei “Christmas Carols” dell’epoca vittoriana, in cui gruppi di persone si riunivano per cantare insieme attorno alle case degli abitanti dei borghi, nella speranza di ricevere cibo e bevande o denaro de dare in beneficenza.

La direzione artistica di entrambi gli eventi è di Fabio Quaranta.

L’ingresso è gratuito.