I bimbi dell'Asilo Infantile di Roreto in visita al Museo Craveri

Il Museo Craveri rappresenta da sempre una garanzia per le scuole del territorio e anche per l’Asilo Infantile di Roreto è stato così. L’ultima settimana di novembre, in due giornate distinte, 90 bambini della scuola dell’infanzia paritaria di Roreto hanno avuto la possibilità di varcare le porte dello storico museo braidese e vivere un’esperienza d’apprendimento indimenticabile osservando dal vivo specie animali e vegetali ed entrando in contatto diretto con concetti legati alla natura ed al mondo scientifico.

Queste uscite didattiche si collocano all’interno di fittissimo calendario di atelier, gite e laboratori che rappresentano per l’Asilo infantile di Roreto occasioni fondamentali per arricchire l'esperienza di apprendimento dei bambini, offrendo loro la possibilità di vivere l'insegnamento in modo attivo e coinvolgente, favorendo la comprensione di concetti complessi attraverso l'osservazione e l'interazione con reperti reali, modelli e installazioni.

L’uscita didattica al museo Craveri, quindi, è stata molto più di una semplice visita: è stata un'opportunità di crescita culturale e civica che ha arricchito il percorso educativo dei bambini, rendendo l'apprendimento una scoperta continua.