Calendario Conitours 2025: dal tramonto all’alba, le mille sfumature della Granda

Un 2025 nel segno della bellezza cuneese cristallizzata in un istante. Questo, in breve, il messaggio lanciato dal nuovo calendario di Conitours, il Consorzio degli Operatori Turistici della Provincia di Cuneo che per il nuovo anno si è affidato all’occhio attento di Federico Bronzin. Da Castellino Tanaro ai Laghi di Roburent, dal Castello di Racconigi alla valle Belbo, da Saluzzo ad Ormea. Un viaggio emozionale in angoli conosciuti o più reconditi della nostra provincia, reso possibile grazie al sostegno di Clinica Dentale Salzano e Tirone, Gabetti Property Solutions, Garelli Automobili di Borgo San Dalmazzo, Banca di Caraglio e Acqua Sant’Anna.

Un percorso affascinante e inaspettato, che intende però celebrare anche la fervida attività di Conitours e di Cuneo Alps Experience, capaci di proiettare l’intero territorio sui grandi mercati turistici internazionali grazie alla sinergica collaborazione con Regione Piemonte, l’ATL del Cuneese, Visit Piemonte e la Camera di Commercio di Cuneo. «Un prodotto che sintetizza le nostre eccellenze paesaggistiche, ma che vuole parimenti raccontare l’identità di un consorzio che nel 2024 ha compiuto 35 anni di attività, fungendo altresì da stimolo per proseguire il cammino promozionale in piena sinergia con gli attori del territorio» il commento del presidente e del direttore di Conitours, Giuseppe Carlevaris e Armando Erbì. «Grazie al nostro staff, grazie agli operatori locali e grazie a quelli che ci supportano nel quotidiano. A tutti loro, dunque, auguri sinceri di buon 2025 con la consapevolezza di dover continuare a lavorare insieme per valorizzare al meglio i tesori turistici dalla provincia di Cuneo».