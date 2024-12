Volley A2M. Cuneo-Macerata, profumo di amarcord. Ma domani è un'altra storia, Brugiafreddo: "Dobbiamo smuovere la classifica" [VIDEO]

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara ad ospitare l’11ª giornata del girone d’andata, che si disputerà domenica 8 dicembre alle ore 18.00 al palasport di San Rocco Castagnaretta. Avversario di turno la Banca Macerata Fisiomed Macerata.

Un match delicato, contro un'avversaria che nelle ultime giornate, pur raccogliendo poco ha dimostrato di essere in crescita e potersela giocare con tutti. Dal canto suo, Cuneo è reduce da un paio di sconfitte consecutive nelle quali ha fatto vedere del buon gioco pur non facendo a sua volta punti. Sembra un paradosso, ma è così.

L'ambiente deve restare calmo e sereno anche di fronte a queste battute d'arresto, senza alcuna fibrillazione o smania di vittoria a tutti i costi come purtroppo troppo spesso avviene. L'obiettivo dichiarato è di raggiungere i playoff e, lì sì arrivarci nel massimo della forma. Il resto sono chiacchiere. Che rischiano di diventare improduttive, laddove squadra e staff tecnico non riuscissero a lavorare con tranquillità.

"La settimana è stata molto costruttiva e serena, i ragazzi hanno lavorato intensamente e il morale è molto buono nonostante si arrivi da due sconfitte - dice ai nostri microfono il direttore sportivo della MA Acqua S.Bernardo Paolo Brugiafreddo - Con Macerata sarà uno scontro complicato. I marchigiani sono una buona squadra che contro le avversarie potenzialmente più forti si esprime al meglio. Da parte nostra dobbiamo mettere in pratica il lavoro che facciamo durante la settimana. L'obiettivo, è chiaro, è quello di smuovere la classifica".

Le parole di Paolo Brugiafreddo nella nostra videointervista:

Prevendita attiva su www.liveticket.it fino a domenica alle ore 16, dopodiché dalle 16.30 aprirà il botteghino del palazzetto. Attivo il liveticket point presso Energia Pulita in c.so Nizza, 29 a Cuneo per l’acquisto diretto. Il palazzetto aprirà le porte domenica 8 dicembre dalle ore 16.30 con la distribuzione biglietti fino alle 19.20 ed estrazione alle 19.30 del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli.

Inoltre, al suonare del “gong” prima del fischio d’inizio DoctorApp aprirà il contest “SCARICA L’APP & REGISTRATI” che premierà i primi 10 utenti che per l’appunto scaricheranno e si registreranno all’interno dell’app sul proprio smartphone con un premio speciale al termine del match, mentre agli altri 90 in sequenza di iscrizione arriverà una notifica con le indicazioni necessarie per il ritiro del gadget in palio.