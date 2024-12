Val Varaita: inaugurato ieri al rifugio Melezè un albero di Natale alto 20 metri

Siamo al rifugio Melezè nel vallone di Bellino, in Alta Val Varaita. È il 7 dicembre ed è tanta l’emozione da parte di tutti.



Qui, a 1.812 metri di quota, sul calare della sera sta per essere inaugurato un bellissimo albero di Natale, alto ben 20 metri.



1.000 metri di cavo e 10 mila luci led: “Festeggiamo così l’arrivo del Natale - dicono i proprietari del rifugio - ma anche il nostro primo anno di gestione.”



Il conto alla rovescia e, immersi nella natura meravigliosa, tra il candore della neve l’albero si accende. Di bellissimi colori, incanto e magia avvolge i cuori in questo Natale 2024.