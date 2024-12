Cervasca, in fiamme abitazione di due piani: evacuata illesa una famiglia

Incendio in un'abitazione su due piani nel Comune di Cervasca, intorno alle 16.55 di oggi, domenica 8 dicembre.



Interessato dalle fiamme il secondo piano e una porzione del tetto, andata distrutta. Si ipotizza l'incendio possa essere partito dalla canna fumaria e dal camino.



Ampio impiego di vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto è intervenuta la squadra della prima partenza di Cuneo con l'aiuto dei volontari di Dronero, l'autobotte, l'autoscala e il carro con gli autoprotettori (autorespiratori).



Evacuata illesa una famiglia che ha dato l'allarme una volta che si è accorta del fumo mentre era intenta negli allestimenti natalizi.



Il piano superiore della casa è stata dichiarata inagibile e domattina verrà emessa l'ordinanza da parte del sindaco Enzo Garnerone, ma potranno continuare a vivere nella parte restante non interessata dal rogo.



In serata la conclusione delle operazioni di messa in sicurezza e bonifica.