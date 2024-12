Volley serie D, Alba-Chieri:1-3

Esce sconfitta la Serie D dal match interno contro Chieri, con una Mercatò che recrimina per i troppi errori e per uscire dal campo con 0 punti contro un avversario sicuramente alla portata.

Coach Oliva conferma la formazione vista a Torino una settimana prima, quindi De Vita palleggiatore con Bianco opposto, Morengo e Pilzer schiacciatori, Rocca e Varagnolo centrali con Mongioi libero.

Alba parte bene avanti 3-1, ma la risposta di Chieri è immediata, break di 6-0 e gli ospiti si prendono un buon margine di vantaggio, con coach Oliva che chiede subito time-out sul 5-10. La Mercatò va anche a -7 (5-12), ma cresce in difesa e riesce a riportare il punteggio in equilibrio con Bianco (12-13 time-out Chieri), e poi in parità con Pilzer, ma un altro break degli ospiti ci riporta sotto, dentro Favaretto per Varagnolo (13-17), poco dopo dentro anche Sobrero per De Vita per alzare la prima linea, Chieri fatica a passare il muro albese, forzando l’errore (18 pari), e finalmente ritroviamo il vantaggio con una diagonale di Sobrero (20-19). Fase finale del set: due errori consecutivi riportano in vantaggio gli ospiti, time-out Mercatò (21-23), ma un altro errore regala il setball ai chieresi, Morengo ne annulla uno, attacco fuori loro da zona 4 e siamo di nuovo in corsa, ma viene poi fischiato un altro fallo di doppia che chiude il set (metro di giudizio arbitrale molto severo a nostro giudizio per tutto il match), 23-25.

Inizio di secondo parziale in cui Alba crea subito lo strappo, buon turno al servizio di Favaretto con la ricezione ospite in difficoltà, gestiamo bene tutte le rigiocate e ci portiamo avanti 8-1, Chieri comunque non molla ma restiamo saldamente in testa, bene Morengo in diagonale (12-5), poi due muri consecutivi ci spaventano un po’ (15-10). Mettere palla a terra diventa difficile perchè la difesa di Chieri cresce in efficacia, ci pensa Bianco in parallela a dare la scossa ai suoi (17-11), ma il set non è chiuso, ancora una fase con troppi errori tecnici nostri, punteggio in bilico (20-17 e time-out Alba), ma rientriamo bene dalla pausa con lo strappo decisivo, Chieri sbaglia troppo e setball albese 24-18, ospiti che senza nulla da perdere si riportano sotto, 24-23, poi è Bianco finalmente a chiudere il set in attacco.

Avvio di terzo set punto a punto, la Mercatò chiude uno scambio lungo con mani fuori di Bianco (5-4), ma nessuna delle due squadra allunga, Chieri si porta avanti di una lunghezza con un ace (9-10), potremmo andare sul 13-10, ma ancora una serie di errori ribalta la situazione e ci troviamo sotto 12-13, coach Oliva prova il doppio cambio inserendo Sobrero e Dellapiana, attacco fuori e prendiamo una murata, 14-16, non riusciamo ad essere fluidi nel gioco e ci troviamo a -3, con coach Oliva costretto a chiedere time-out (15-18). Rientrano Bianco e De Vita per il finale di set, ace di Chieri (17-21), dentro Nikolov per Pilzer, Chieri fa male al centro e ultimo time-out albese (18-22) ma gli ospiti sono più determinati, e chiudono 20-25.

Cambi nel sestetto ad inizio quarto set, dentro Dellapiana, Nikolov e Varagnolo per De Vita, Pilzer e Favaretto, la partenza della Mercatò non è brillante, errori in attacco che ci costringono ad inseguire da subito (2-6), ma rispondiamo presenti con Morengo e Bianco, 7 pari. Non riusciamo a trovare continuità, ancora tre errori consecutivi in un frangente positivo ci riportano sotto, coach Oliva ferma il gioco (9-13). Ace di Morengo che ci riavvicina (12-13), e poi finalmente parità a quota 14 ancora con un ace, questa volta di Varagnolo. Chieri sfrutta la nostra difficoltà in cambio palla e riprende saldamente il comando (15-19), Bianco buca il muro avversario e ci tiene in corsa (19-21), dentro Casetta per Rocca al servizio, il centrale trova subito l’ace e poi errore di Chieri, parità e time-out per gli ospiti, è il momento di spingere ma siamo confusionari in costruzione, 21-23 e time-out, non troviamo cambio palla, Chieri guadagna il matchball, ne annulliamo due, poi un primo tempo ci condanna al 23-25.

Veramente troppi errori, che fanno un enorme differenza in un match con parziali così tirati. Su questo dovranno lavorare i ragazzi in vista delle prossime due sfide che chiuderanno il 2024. Domenica trasferta al Palablu di Moncalieri contro Pallavolo Torino, attualmente terza forza del campionato.

Mercatò Alba 1-3 Polisport Chieri (23-25, 25-23, 20-25, 23-25)

Mercatò Alba: Mercatò Alba: Bianco, Casetta, Dellapiana, De Vita, Favaretto, Mastrocola T., Mongioi (L1), Morengo, Nikolov, Pilzer, Rocca, Sobrero, Varagnolo (K), Zuccaro (L2). Coach: Oliva, Torrengo.