Alba, le religioni come impegno di spiritualità contro ogni guerra e forma di violenza

Mai come in questo momento, caratterizzato da preoccupanti scenari globali, è importante il contributo del patrimonio morale e simbolico delle religioni.

Inclusione e cooperazione per vincere lo smarrimento cui è soggetta l'umanità e portare armonia tra le differenze, costruendo relazioni di tolleranza e rispetto nella nostra società.

Tema complesso e delicato che verrà affrontato nel convegno organizzato dalla sezione di Alba della F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari - International Federation of Business and Professional Women).

Appuntamento il prossimo 12 dicembre, alle ore 18, ad Alba, presso l'hotel I Castelli (corso Torino, 14).

Saranno presenti autorevoli esponenti delle principali religioni presenti sul territorio nazionale.