Anche l'ultima asta pubblica è andata deserta, l'AslCn1 indice trattativa privata per vendere il “Michelotti”

Dopo i tentativi di asta pubblica andati deserti l’AslCn1 indice un avviso di trattativa privata per l’immobile denominato “Padiglione Michelotti – Bertone” e terreni adiacenti sito in via Ospedale, 10 a Mondovì.

Il presso base è di 1.111.753,80 euro a cui è possibile applicare una diminuzione di presso del 10%.

Il termine per la presentazione delle offerte sono le ore 12 del 9 gennaio 2025.

Tutte le info sul sito internet: www.aslcn1.it alla pagina bandi e appalti, sezione beni-immobili. Maggiori informazioni possono essere richieste telefonicamente alla Struttura Semplice Patrimonio: Avv. Manuela Cravero (tel. 0171/450219). Gli interessati possono visitare gli immobili previo appuntamento da fissare con il Responsabile del procedimento.