Con l'accensione dell'albero a Garessio prendono il via gli eventi natalizi

È stato decorato con le decorazioni create dagli studenti della scuole il maestoso albero di Natale che è stato acceso ufficialmente sabato 7 dicembre, in piazza Carrara.

Un momento di gioia ed emozione, che ha visto la partecipazione di bambini e ragazzi che hanno fatto il conto alla rovescia per vedere accese le luminarie, insieme all'assessore Michele Odda: "Ringraziamo alunni e insegnanti per aver partecipato a questa iniziativa e l'Agribar del Duduro per cioccolata e pandoro, oltre a Babbo Natale che ha distribuito le caramelle. Prende così ufficialmente il via il ricco calendario di appuntamenti del dicembre garessino".

IL PROGRAMMA



Mostre

Da venerdì 13 dicembre a lunedì 6 gennaio mostra di pittura di Stefania Nasi "Matita" presso ex studio grafico "Matita", Via Vittorio Emanuele, 30.

Da sabato 21 dicembre a domenica 5 gennaio l'associazione culturale Ardena presenta la mostra: "Quando la cultura diventa scultura" di Stefania Tomatis presso l'Ufficio Turistico, Via Vittorio Emanuele, 148.

Da Sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio mostra di presepi presso ex Canonica Via Vittorio Emanuele, 24.

Circolo letterario

Sabato 14 dicembre ore 17:

presentazione del libro "Gemmadora" di Paola Gula, con Monica Conterno, presso l'ex studio grafico "Matita" in via Vittorio Emaneule II, 30

presentazione del libro "L'ingrediente segreto del mio successo, la sindrome di Tourette" di Andrea Bruntetti, con Paola Gula, presso l'ex studio grafico "Matita" in via Vittorio Emaneule II, 30

Presentazione del libro "La rivelazione della sfinge" di Antonio Viglino, con Loredana Canavese, presso l'ex studio grafico "Matita" in via Vittorio Emaneule II, 30

Il Natale arriva al Borgo

Sabato 21 dicembre

(piazza Carrara)

Ore 16.00 Animazione con musica, gonfiabili, truccabimbi e giochi insieme a Babbo Natale, accompagnati da merenda

Ore 17.00 Concerto della scuola di musica di Fossano - sede di Garessio

Ore 19.00 Street food e DJ

Piazze in festa, Borgo Ponte

Venerdì 27 dicembre

(piazza Santa Caterina)

dalle 15 alle 18 saggi della scuola di danza: JSD El fuego Latino, Airmony Academy, ASD Team Cuneo

(piazza Marconi)

ore 19 street food,

ore 20 esibizione di Luca Sbrab

ore 21 Concerto degli Ice Cream

pore 23 dj set dei "Ravenca"

Spazio Musica

Martedì 24 dicembre alle 14.30 Concerto itinerante dei babbi Natale tra Borgo Maggiore e Borgo Ponte

Sabato 28 dicembre ore 21 Concerto del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro presso la chiesa di Santa Caterina

Sabato 4 gennaio ore 21 Concerto della Fanfara Alpina di Ceva presso la chiesa di San Giovanni

In caso di maltempo le manifestazioni all'aperto saranno annullate.

Purtroppo non sarà possibile allestire il "Presepe luminoso sul Tanaro", come comunica il Comune: "Preso atto dei lavori ancora in corso al nuovo Ponte Odasso e dopo aver parlato con Cristiano Cadorin che da sempre cura questa bella tradizione ci sentiamo costretti a dover comunicare quanto scritto sopra, oltretutto la pista in alveo blocca leggermente il deflusso dell'acqua, avendo così un livello maggiore rispetto al normale in caso di ulteriore innalzamento perderemmo le preziose creazioni di Cristiano, quindi come da accordi con lui il presepe farà ritorno il prossimo anno, e con nuove aggiunte!

Prosegue invece spedito il montaggio di alcune nuove luminarie da parte della BG impianti elettrici, l'amministrazione tiene a ringraziare Davide Garassino e tutta la sua squadra per l'ottimo lavoro! Illuminare Garessio non é semplice soprattutto per la sua estensione, abbiamo quindi cercato di prendere in carico un pezzo di ogni borgata, e crediamo di aver fatto un buon lavoro anche se non ancora concluso".



CI sarà però la mostra dei presepi che sarà allestita in via Vittorio Emanuele II, che potranno essere ammirati da sabato 21 dicembre a lunedì 6 gennaio.

La partecipazione per esporre è aperta a singoli, gruppi, scuole e associazioni. I presepi dovranno pervenire entro giovedì 18 dicembre e dovranno essere consegnati presso i locali della parrocchia in orario di apertura. Maggiori indicazioni locandina.