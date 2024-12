Lesegno si veste a festa per Natale: luci, iniziative ed eventi per tutti

VENERDÌ 20 DICEMBRE

dalle 15.00

Il complotto dei Babbi Natale

BIBLIOTECA DI LESEGNO

Spettacolo di racconti interpretate da Ghissbross

e alla fine dello spettacolo potrebbe aspettarvi una piccola sorpresa…

DOMENICA 22 DICEMBRE

dalle 9.30 alle 12.30

In slitta con Babbo Natale

giro in piazza e lungo i portici per i bambini e bevande calde per tutti

PIAZZA CRISTINA DEL CARRETTO

a cura dell’ Associazione La Prata

Dalle 14.30 in poi

Aspetta Babbo Natale

visita di Babbo Natale nei rioni di Lesegno per tutti i bambini

a cura dell’ Associazione La Prata

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

dalle 21.30 alle 24.00

Slitta, panettone e cioccolata

PIAZZA CRISTINA DEL CARRETTO

a cura di Pro Loco di Lesegno, Associazione La Prata e Ras-cia-cune

Per tutte le feste

Luci, decorazioni ed elfi per il paese a cura dei ragazzi della scuola primaria e dei Ras-cia-cune