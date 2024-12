Per la Fidas di Grinzane il 14 dicembre la festa di Natale con i donatori

La Fidas di Grinzane chiuderà l’anno con il tradizionale scambio di auguri di Natale, previsto per sabato 14 dicembre alle ore 16.30 in Piazza IV Novembre. Sarà un’occasione per ringraziare i donatori e condividere un momento di convivialità, con la consegna di panettoni e calendari come segno di gratitudine.

"Abbiamo superato i 160 donatori, un risultato che dimostra come sempre più giovani si stiano avvicinando alla donazione del sangue", afferma il capogruppo Franco Sampò, che sottolinea l’importanza di questo ricambio generazionale. "Speriamo che questa energia prosegua e che altre persone, soprattutto giovani, capiscano quanto è importante donare il sangue. Ogni gesto conta e può salvare vite. L'appuntamento rappresenta un’occasione per salutarci, trascorrere un po’ di tempo insieme e brindare a tutto quello che abbiamo costruito grazie al supporto dei donatori".