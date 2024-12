San Michele Mondovì, il muraglione riqualificato del paese diventa un'opera d'arte

Il murales in via Nielli

Un’opera per riqualificare il paese e valorizzare la sua storia.

È stato terminato negli scorsi giorni a San Michele Mondovì un murales, lungo quasi 5 metri, dedicato alla battaglia della Bicocca che si combattè il 19-20 aprile del 1796.

L’opera, parte di un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, è stata realizzata dall’artista locale Enrico Roà: il dipinto riproduce alcuni momenti salienti dello scontro tra l’armata austro piemontese e quella di Napoleone Bonaparte, decantata che nei versi di Giosuè Carducci.

“Un’opera straordinaria realizzata dal nostro concittadino Enrico Roà - commenta il sindaco di San Michele Mondovì, Daniele Aimone -. L’obiettivo era quello di recuperare il muraglione ammalorato in via Angelo Nielli che ora è consolidato e dotato di illuminazione e ringhiera e, al contempo, rendere anche più gradevole quest’area del paese. Siamo certi sarà anche una vetrina di promozione turistica del territorio e in futuro interverremo anche in altre zone. L'intervento si completerà con la sostituzione del guard rail a monte".