Cardè, auto esce di strada sulla Sp 29: sul posto i vigili del fuoco

E' delle 13.30 circa di oggi lunedì 9 dicembre l'incidente stradale sulla SP 29 in direzione da Crocera di Barge verso Villafranca Piemonte all'altezza di Cardè.



Perde il controllo dell'auto ed esce di strada, ma fortunatamente non rimane gravemente ferita.



Sul posto è intervenuta per la messa in sicurezza la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo in supporto al servizio di emergenza regionale 118. I sanitari hanno preso in carico l'unica occupante alla guida non ferita gravemente e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso in via precauzionale.



Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per la gestione della viabilità, non interessata da misure di interdizione o rallentamenti.